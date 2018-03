Wopke de Vegt blij met goud op Paralympische Spelen

"Het is goed voor de ploeg", zegt oud-schaatscoach Wopke de Vegt. De technisch directeur sport van NOC*NSF is blij met de drie medailles, die maandag zijn gewonnen bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang. Bibian Mentel won het goud bij de snowboardcross. Zilver was er voor Lisa Bunschoten en bij de heren voor Chris Vos.

De Vegt was aanwezig bij de start van Mentel en was ook de eerste die haar na de winst in de finale opving. De medailles vieren, doen ze nog niet. De dagen in Zuid-Korea zijn lang en druk. "Vieren doen we als we klaar zijn de 19de", zegt Wopke de Vegt. De komende dagen staan er voor de Nederlandse sporters nog vier wedstrijden op het programma. De Vegt hoopt er nog een paar medailles bij te kunnen schrijven.