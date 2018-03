Klachten over gladde betonplaten bij Lemster rondweg

Chauffeurs op de N359 tussen Lemmer en Balk hebben last van gladde betonplaten Die zijn door de provincie neergelegd als tijdelijke rijbaan omdat aan de weg wordt gewerkt. Een grote vrachtauto met melk raakte zondag van de weg. De Franse vervoerder was onderweg naar de melkpoederfabriek in Sloten.

Volgens vrachtwagenchauffeur Richard de Boer klagen veel chauffeurs over de gladde betonplaten. Chauffeurs hebben er volgens hem vooral bij slecht weer last van. Ook zou de 100 meter lange rijstrook veel te smal zijn. De provincie neemt voorlopig geen maatregelen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om extra borden te plaatsen. "Maar misschien wordt ook wel gewoon te hard gereden," zegt woordvoerder Gerrit Hofstra. Er staan borden die aangeven dat door de werkzaamheden maar maximaal 30 kilometer per uur is toegestaan.

Buschauffeurs reageren nuchter op de gladde betonplaten. "Je moet gewoon niet te hard rijden," zegt Sjouke de Ruiter, chauffeur bij Qbuzz. Volgens Anke Steenstra, worden de chauffeurs wel gewaarschuwd voor de gladde betonplaten door een centraal systeem. "Daarom weet ik dat ik hier gewoon mijn snelheid moet aanpassen."

Werk loopt uit

Eerder werd duidelijk dat het werk aan de rondweg van Lemmer veel langer duurt dan gepland. De werkzaamheden moesten nog voor de zomer klaar zijn, maar het wordt eind dit jaar. Dat komt onder andere door het natte weer en doordat de aannemer veel kabels en leidingen in de grond aantrof, die vooraf niet bekend waren.