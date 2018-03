VIDEO: Miranda in de zorg: ziekenhuis Nij Smellinghe

Omrop Fryslân sluit aan bij de landelijke 'Week van zorg en welzijn' om de zorg een extra impuls te geven. In de zorg zijn grote tekorten en de behoefte aan nieuwe mensen wordt steeds groter. Van 12 tot en met 17 maart is bij Omrop Fryslân ruim aandacht voor alle facetten van de zorg. Op radio, televisie en online doen we verslag van tal van activiteiten.

Verslaggever Miranda Werkman loopt mee met Anouk Rosier. Zij werkt in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten op de kraamafdeling in combinatie met de kinderafdeling. Als gespecialiseerd verpleegkundige heeft ze de zorg voor moeder en kind. We kijken bij de vrouwen die bijna gaan bevallen, bij een bevalling en bij de baby's.

Liefde en aandacht

"Ik wil er voor de mensen zijn, hen aandacht en liefde geven", vertelt Anouk Rosier. "De werkdruk wordt wel steeds groter, vooral de administratie. Laatst had ik nachtdienst en waren er acht baby's waar ik voor moest zorgen, omdat mijn collega bij een bevalling was." Anouk heeft eerst mbo-v en daarna hbo-v gedaan. In het ziekenhuis kon ze haar specialiseren als verpleegkundige op de afdeling waar ze nu werkt. "Ik vind het mooi om mezelf te ontwikkelen."

Ze komt ook wel moeilijke situaties tegen. "De vrouwen die hier komen, hebben een medische indicatie zodat ze in het ziekenhuis moeten bevallen. Ik kan veel voor mensen betekenen en dat geeft mij veel voldoening."

