Twee Harley Davidson motoren zijn maandag bij een brand in Surhuisterveen verloren gegaan. De brand was in een garage aan de Dellen. De eigenaar was in huis aan het klussen toen voorbijgangers hem op de brand wezen. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de garage ook afbrandde. Eén motor is totaal verwoest, de tweede motor is flink beschadigd.

De twee motoren stonden aan de oplader, mogelijk was dit de oorzaak van de brand.