Waterpeil moet omhoog in veenweidegebieden

Het waterpeil in het ruim 70.000 hectare grote veenweidegebied moet omhoog om verdere uitdroging en bodemdaling in het gebied te voorkomen. Omdat er dan ook minder CO2 vrijkomt, is het bovendien beter voor de natuur, zeggen zes oppositiepartijen in de Friese Staten.

PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus hebben elkaar gevonden in dit plan. Ze zijn bezig om het voorstel verder uit te werken om het binnenkort te bespreken. De maatregel houdt veel in voor de boeren, die baat hebben bij een laag waterpeil, omdat zij dan beter met zwaar materieel het land op kunnen. Voor vooral intensieve landbouwbedrijven houdt het in dat zij hun bedrijfsvoering moeten aanpassen.

Uit onderzoek blijkt dat met een hoog waterpeil goed te boeren valt, zegt PvdA-Statenlid Hetty Janssen. Mochten de bedrijven ermee ophouden, dan kan de provincie de grond opkopen en bijvoorbeeld biologische boeren naar Fryslân halen. De oppositiepartijen willen hun plannen binnenkort bespreken in twee commissies. Krijgen ze een meerderheid achter de plannen, dan zouden die in tien jaar tijd moeten worden uitgevoerd.