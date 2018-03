Op de Nieuwburen in Lemmer is maandag al de hele ochtend een stroomstoring. Volgens netwerkbeheerder Liander is de storing ontstaan om 9.00 uur en zal naar verwachting tot 16.00 uur duren. De storing heeft ook consequenties in andere delen van de provincie.

Taxibedrijf Witteveen, die ook het WMO-vervoer in Leeuwarden verzorgt, ondervindt ook hinder van de storing.