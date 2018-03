Supermarkten in Lemmer zijn kwestie bij de verkiezingen

Wel of geen supermarkten buiten het centrum van Lemmer. Dat is voor sommige inwoners één van de kwesties bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente De Fryske Marren. Een aantal supermarkten wil graag uitbreiden en verhuizen naar een grotere ruimte buiten het centrum van Lemmer, maar het college wil dat niet.

De heer Flokstra uit Scharsterbrug weet al welke partij zijn stem krijgt: de partij die toestemming wil geven voor de komst van supermarkten buiten het centrum van Lemmer. Want de Lidl heeft interesse in het bedrijfsgebouw van Flokstra aan de rand van Lemmer, maar als de gemeente geen vergunning geeft, gaat de deal tussen Flokstra en de Lidl niet door.

Reactie gemeente

Maar de plannen van Flokstra zijn volgens De Fryske Marren in strijd met het gemeentelijk beleid. Dat is erop gericht om bedrijvigheid in de kernen te houden. Daarnaast is in 2015 onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat een supermarkt aan de rand van Lemmer niet wenselijk is. De aanvraag voor een wijziging in het bestemmingsplan is daarom eerder ook afgewezen.

Op woensdag 21 maart zijn de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. In de aanloop daar naartoe, gaan verslaggevers Afke, Bauke en Lennie van 12 tot en met 16 maart bij de mensen thuis op bezoek, op de koffie, om te vernemen wat zij belangrijk vinden en waar ze op letten als ze gaan stemmen. Meer over de verkiezingen op onze speciale pagina.