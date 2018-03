Fries Museum verwerft persoonlijk bezit kinderen Mata Hari

Het Fries Museum heeft een aantal nieuwe objecten verworven voor de Mata Haricollectie. Het gaat om haarlokjes, foto's en persoonlijke bezittingen van haar kinderen. De aankopen komen uit de privé-collectie van nazaten van Margaretha Geertruida Zelle haar ex-man John MacLeod. Een selectie is direct te zien in de tentoonstelling over het leven van de beroemde danseres. De tentoonstelling 'Mata Hari: de mythe en het meisje' is nog tot en met 2 april te zien.

Margaretha Zelle kreeg twee kinderen: zoon Norman en dochter Non. Het jongetje stierf toen hij twee jaar was. Vlak voor de begrafenis knipte vader een haarlokje van zijn zoon af. Hij stopte het in een envelop en schreef daarop: "Haar van mijn eenige jongen afgeknipt in zijn kistje. 28 juni 1899. Opgeborgen 27 december 1899." Die envelop, het haarlokje en nog wat voorwerpen van de begrafenis van Norman zijn te zien.

Dochter Non studeerde af als docent Nederlands. Twee jaar na de executie van haar moeder stierf ze plotseling. Vlak voor haar dood in 1919 liet ze nog foto's maken. Die foto's, met een persoonlijke boodschap van haar vader, en foto's van haar jeugdjaren, haar overlijdensadvertentie en een paar persoonlijke bezittingen zijn ook opgenomen in de tentoonstelling.