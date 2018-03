Campagneborden PVV vernield in Achtkarspelen

Onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag bij Harkema een campagnebord van de PVV vernield. Het doek werd doormidden gesneden en de poten werden afgebroken. Bij Boelenslaan is ook geprobeerd een campagnebord van de partij te vernielen door het met stenen te bekogelen, mar dat is mislukt.

Volgens de PVV was het een gerichte actie tegen hun partij. De borden van andere partijen werden niet vernield. De partij doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Achtkarspelen. Er is aangifte bij de politie gedaan van vernieling.