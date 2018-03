Odensehuis in Drachten krijgt naam van Dirk Baron

In Drachten is maandag het Odensehuis geopend voor mensen die te maken hebben met dementie. Het heeft de naam van Dirk Baron gekregen, de Omrop-collega die de ziekte ook had en op 37-jarige leeftijd afscheid van het leven heeft genomen. Het huis is een plek waar niets moet en alles mag en waar begrip en steun is voor mensen die dement zijn, maar ook voor de partners, kinderen, buren en mantelzorgers. Bij de opening was Dieke Broersma, de vrouw van Dirk Baron, ook aanwezig met de kinderen.

Het huis is opgezet door een samenwerking van ZuidOostZorg, De KwadrantGroep en de Tao of Care en de gemeente Smallingerland. Odensehuizen zijn genoemd naar de stad Odense in Denemarken. Daar was het eerste huis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.