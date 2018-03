Week van de zorg centraal bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân sluit aan bij de landelijke 'Week van zorg en welzijn' om de zorg een extra impuls te geven. In de zorg zijn grote tekorten en de behoefte aan nieuwe mensen wordt steeds groter. Van 12 tot en met 17 maart is bij Omrop Fryslân ruim aandacht voor alle facetten van de zorg. Op radio, televisie en online doen we verslag van veel activiteiten.

In de themaweek is Omrop Fryslân bij verschillende zorginstellingen te vinden om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de zorg. Want: de zorg wil jou! Iedere dagen zijn er persoonlijke portretten van mensen, die in de zorg werken, te zien in het televisieprogramma Fryslân Hjoed. Van verpleegkundige, iemand in de thuiszorg tot een GGZ-medewerker: elk werk is even belangrijk. In de 'Week van zorg en welzijn' worden er overal in de provincie veel activiteiten georganiseerd.

Een kleine 125 locaties doen mee aan de week van de zorg. Zo'n 80 instellingen houden open huis, er zijn speeddates en belangstellenden kunnen meelopen. In juni 2017 waren er 1.00 vacatures per maand. De meeste vraag is naar verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal pedagogen. Bijna 1 op de 6 mensen in Friesland werkt in de zorg, dat zijn bijna 50.000 mensen. Het aantal werknemers in de sector daalt, alleen in de jeugdzorg groeit het aantal werknemers.

Kijk voor meer reportages, artikelen en informatie op Omropfryslan.nl/zorg. Meer weten over de nationale Week van zorg en welzijn of over het werken in de zorg? Kijk dan op de website van Zorgplein Noord: Wzwnoord.nl.