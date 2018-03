Families gezocht voor onderzoek naar taalveranderingen

De Fryske Akademy zoekt families die mee willen doen aan een groot onderzoek naar de veranderingen in het Fries en het Nederlands. Het gaat om het gebruik van beide talen door drie generaties: opa, zoon en kleinzoon of oma, dochter en kleindochter. Het onderzoek, dat drie jaar duurt, sluit aan bij een eerder onderzoek van professor Tony Feitsma in de jaren tachtig. Feitsma heeft gesprekken met meer dan tachtig mensen in Boarnsterhim, dat toen nog bestond, opgenomen op cassettebandjes. Die gesprekken, die vorig jaar zijn aangetroffen, worden momenteel beluisterd en geanalyseerd. Ook deze opnames worden meegenomen in het grote onderzoek naar de taalveranderingen.

Mensen die willen meedoen aan het zogenaamde Boarnsterhim Corpus Project, kunnen zich opgeven bij de Fryske Akademy. Je moet dan wel in de vroegere gemeente Boarnsterhim wonen, zodat de resultaten kunnen worden vergeleken met de interviews van professor Feitsma.