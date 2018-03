UNIS Flyers wint en gaat naar finale BeNe league

De UNIS Flyers hebben zich zondagavond geplaatst voor de finale van de BeNe league. De Feanster ijshockeyers wonnen in het Belgische Luik in de tweede halve finale met 2-5 van de Bulldogs. Afgelopen vrijdag pakten de UNIS Flyers ook al de winst in de eerste wedstrijd, door de winst van zondag zijn ze zeker van de finale.

Vroege voorsprong

Al na een minuut maakte Wurm het eerste doelpunt voor de Flyers. In de veertiende minuut was het Bezak die de Flyers op 0-2 zette. Net voor het einde van de eerste periode was het Bremer van Luik die de aansluitingstreffer maakte.

Grimmige slotfase

Aan het einde van de tweede periode breidde UNIS Flyers de voorsprong uit. Het was opnieuw Bezak die scoorde, daarmee kwamen de Flyers op 1-3. In de laatste periode maakten Demelinne en Den Edel de 1-4 en 1-5. De wedstrijd kende een grimmige slotfase, en maakte Bremer nog een doelpunt voor de Bulldogs: 2-5.

In de finale treft UNIS Flyers de ijshockeyers van Hijs Hokij uit Den Haag.