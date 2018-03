De vrouwen van Sportclub Heerenveen moeten in de kwartfinale van de KNVB Beker op bezoek bij Achilles '29. Dat is het resultaat van de loting van de kwartfinales, die de voetbalbond KNVB zondagavond heeft gepubliceerd. De wedstrijden in de kwartfinales zullen volgende maand gespeeld worden, op 13, 14 en 15 april.

Zaterdagavond wonnen de vrouwen van SC Heerenveen de wedstrijd in de achtste finales van de KNVB Beker. Thuis tegen VV Alkmaar behaalde de Feansters een eenvoudige 2-0 overwinning.