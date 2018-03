Gijpen? We wisten niet wat dat was

Het verhaal van het skûtsje van Tijnje It Swarte Wief begint tien jaar geleden in een keet. De vriendenploeg in deze keet zijn tot dan toe altijd druk bezig geweest met 'combineracen'. Een combine is een landbouwmachine die maait en gedorst. Ze hebben meer dan acht jaar verdienstelijk meegedaan aan races met deze machines; zowel op Nederlands als op Europees niveau wonnen ze alles dat er te winnen viel. Op De Veenhoop waren de mannen wel bij het skûtsjesilen te vinden en daar is toen het idee geopperd om een skûtsje te kopen, ook omdat ze meer een teamsport wilden doen.

Skûtsje behouden

De 'Stichting behoud Tynster skûtsje' wordt opgericht, want ze vinden dat het skûtsje voor het dorp behouden moet blijven. De jongens verdelen de taken aan boord en Jaap Hofstee wordt gekozen tot schipper. Niemand had ooit gezeild. Bruine Vloot-schipper Tsjerk Hesling Hoekstra is een neef van twee bemanningsleden en durft het wel aan met de onervaren jongens. In maart 2018 krijgen ze hun eerste zeilles. "De eerste keer zeilen ging al wat vreemd", vertelt Johan Hoen. "Wordt er geroepen 'denk om je giek', maar we wisten niet wat een giek was, of 'de fok moet om', stonden we maar wat raar om ons heen te kijken." Het skûtsje krijgt de naam 'It Swarte Wief', genoemd naar een legende uit het dorp.

IFKS

Sinds 2008 zeilen ze mee in de IFKS. Eerst in de kleine klasse, maar later wordt een groter skûtsje aangeschaft. Jaap Hofstee: "Ik denk dat we er goed aan gedaan hebben in een klein skûtsje te beginnen. Zo hebben we dingen ons eigen kunnen maken." De mannen nemen niet alles zomaar over van andere skûtsjes. "We proberen altijd het beste van anderen te jatten, maar we doen ook wel dingen anders dan anderen. Zo zitten de meeste skûtsjeschippers onderin, maar ik ben de eerste keer op de hoge kant gaan zitten en dat ging goed, dan doe je dat de andere keer weer." De eerste jaren wordt er veel getraind, iedere woensdagavond en alle zondagen zijn ze op het water te vinden. Daarnaast wordt er veel tijd gestoken in het opknappen van het skûtsje. " Het kost veel tijd, nu iets minder dan toen omdat we het nu beter weten en het skûtsje er goed bij ligt."

Jubileum

Intussen zijn we tien jaar verder, een jubileum dat zaterdagavond gevierd is in het lokale café Overwijk. It Swarte Wief zeilt sinds 2015 mee in de hoogste klasse van de IFKS en doet al twee jaar mee om het kampioenschap. Een kampioenschap dat er aan lijkt te komen. Als ze alles wat er te winnen valt gewonnen hebben, zoeken ze dan weer een nieuwe uitdaging? "Nee, dit is wel zo'n mooi spelletje, er zit altijd weer wat anders in, om dat goed onder controle te krijgen, daar blijf je mee bezig." En die combine? Die hobby is nu overgenomen door een andere keet in het dorp.

