Bij Oosterzee is aan het begin van de avond een auto op de kop in de sloot beland. Het ongeluk gebeurde op de Westereind bij Oosterzee. Hoe de auto precies in de sloot terecht kon komen, is nog niet bekend.

De inzittenden zijn met hulp van omstanders uit de auto gehaald. Het is niet bekend hoe ze er aan toe zijn. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.