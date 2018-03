Cambuur op jacht naar linker rijtje

Cambuur speelt maandag op De Herdgang in Eindhoven de uitwedstrijd tegen Jong PSV. De Leeuwarders zijn op jacht naar het linker rijtje, want dat geeft recht op deelname aan de play offs. En dat is nog altijd de doelstelling van Cambuur. En het kan, want het staat in de middenmoot van de Jupiler League allemaal dicht bij elkaar. Cambuur staat voor cruciale weken, waarin er punten moeten komen. Trainer René Hake: "Punten komen als je dingen goed doet. Wij zijn met ons zelf bezig. We moeten hard werken en dat doen we".

De selectie van Cambuur lijkt goed fit. Darren Rosheuvel sluit weer aan en Matthew Steenvoorden begint weer in de basis na een schorsing. Cambuur heeft bij Steenvoorden gebruik gemaakt van de optie in zijn contract en dat betekent dat de centrale verdediger ook volgend seizoen in het shirt van Cambuur speelt. Hake wilde de opstelling werden niet bekend maken. "Of ik het laat staan? Dat kan, maar het kan ook niet", zo zei hij cryptisch.