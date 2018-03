SC Heerenveen redt het niet tegen Ajax

Sportclub Heerenveen is er zondagmiddag in de competitiewedstrijd tegen Ajax niet in geslaagd een verrassing neer te zetten. De ploeg van trainer Jurgen Streppel verloor, na een ruststand van 1-1, uiteindelijk met 4-1 in de Johan Cruijff Arena.

Openingstreffer

Na een half uur in de eerste helft maakten de Amsterdammers de openingstreffer. Matthijs de Ligt kopte een voorzet in het doel: 1-0. Enkele minuten later konden ook de handen van de mannen uit Heerenveen de lucht in. Martin Ødegaard schoot de bal binnen vanaf 25 meter voor de gelijkmaker.

Voorsprong Ajax

Na rust kreeg oud-Heerenveenspeler Klaas Jan Huntelaar diverse kansen om Ajax op voorsprong te zetten. In de 59ste minuut kwam die voorsprong er, doelpuntenmaker was Nico Tagliafico. Na de 2-1 was Heerenveen niet meer bij machte terug te komen. Donny van de Beek maakte in de 88ste minuut een einde aan de laatste hoop van SC Heerenveen: 3-1. In blessuretijd zorgde David Neres nog voor 4-1.

FC Utrecht

Sportclub Heerenveen komt volgende week zaterdag weer in actie. Dan speelt de ploeg een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.