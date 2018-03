Sneek Wit Zwart onderuit in Purmerend, verlies VV Heerenveen

De voetballers van Sneek Wit Zwart hebben zondagmiddag in Purmerend met 2-1 verloren van Purmersteijn. Al na veertien minuten maakte Orij het eerste doelpunt voor de thuisploeg. Ruim twintig minuten later verdubbelde Panka de voorsprong van Purmersteijn: 2-0. Na rust begonnen de Snekers beter te voetballen, met als resultaat de aansluitingstreffer van Tankink in de 64ste minuut.

In de slotfase van de wedstrijd kregen beide ploegen nog flinke kansen, maar doelpunten kwamen er niet meer. Volgende week speelt Sneek Wit Zwart een thuiswedstrijd tegen SJC uit Noordwijk.

VV Heerenveen

Voor VV Heerenveen eindigde de wedstrijd tegen Alphense Boys ook in mineur. De mannen uit Heerenveen verloren op eigen veld van de bezoekers uit Alphen aan den Rijn: 1-2.