NS praat met politici over intercity Leeuwarden-Zwolle

De NS Regiodirectie Noord- en Oost-Nederland gaat vrijdag met politici overleggen over een betere treinverbinding tussen Leeuwarden en Zwolle. De directie neemt dan ook een petitie over de dienstregeling in ontvangst. Die is ruim vierduizend keer ondertekend. De ondertekenaars willen dat de treinen weer rijden op tijden zoals het was.

Sinds december staat de intercity tussen Leeuwarden en Zwolle niet meer stil bij de stations Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega. Dat zorgt voor een langere reistijd. Volgens het bureau RailEvent zijn er mogelijkheden om de verbinding te verbeteren zonder de dienstregeling volledig om te gooien.