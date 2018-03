Kramer vijfde op de 1500 meter, Pedersen pakt leiding

Sverre Lunde Pedersen heeft bij het WK allround in Amsterdam de leidende positie in het algemeen klassement overgenomen van Patrick Roest. De Noorse schaatser schreef in de laatste rit met een tijd van 1.48,33 de 1500 meter op zijn naam. Zijn tegenstander Roest gaf liefst 1,54 seconden toe op Pedersen met een tijd van 1.49,87. Titelhouder Sven Kramer reed de vijfde tijd (1.50,62).

Op de afsluitende 10.000 meter verdedigt Pedersen een voorsprong van 7,78 seconden op Roest, de nummer twee van het klassement, Nummer drie Kramer moet liefst 16,14 goedmaken op de Noorse koploper.