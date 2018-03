De Hale Damwâld sluit, bewoners verhuizen naar Feanwâlden

Beschermde woonlocatie met zorg De Hale in Damwâld gaat dicht. De bewoners verhuizen aanstaande herfst naar Talma Hoeve in Feanwâlden. De Hale valt onder Elkander, die zorg aanbiedt in Noordoost-Fryslân. Met de cliënten en de families zijn afspraken gemaakt over de verhuizing. Volgens regiomanager Thea Dijkstra van Elkander is de verhuizing logisch: "De cliënten gaan nu ook al regelmatig naar de locatie in Feanwâlden. Daar eten ze, of ze doen mee aan activiteiten." Al het personeel verhuist mee naar Talma Hoeve.

De politieke partijen die verenigd zijn in Sociaal Links, zijn kwaad over de sluiting. "De verpleeghuiszorg verdwijnt op deze manier uit Damwâld", zegt Rommy Kempenaar. Hij vindt dat dat ten koste gaat van de bewoners van De Hale.