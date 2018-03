Woonruimte verstandelijk beperkte jongeren in Buitenpost

Er moet snel duidelijkheid komen over de realisatie van woonruimte in Buitenpost voor jongeren met een verstandelijke beperking. Dat wil het CDA in de gemeente Achtkarspelen. De partij roept burgemeester en wethouders op met de betrokken partijen in gesprek te gaan.

Een groep ouders is al langere tijd bezig met plannen voor woonruimte. Ze hebben al een architect en een investeerder gevonden. Een zorginstelling denkt mee over het plan. Volgens het CDA staan in Buitenpost voldoende gebouwen leeg die geschikt zijn als woonruimte voor jongeren met een verstandelijke beperking.