Een 26-jarige inwoner van Leeuwarden moest zaterdagnacht zijn rijbewijs inleveren, omdat hij veel te snel reed. De politie haalde de automobilist van de weg op de Groningerstraatweg bij Leeuwarden. Hij reed ruim 180 kilometer per uur, terwijl 70 daar het maximum is. De man kreeg proces-verbaal en is zijn rijbewijs dus kwijt.