"Herdenkingssteen uit 1740 moet op nieuwe brug by Jirnsum"

De fractie van de FNP in Leeuwarden wil dat een herdenkingsplakkette uit 1740 afkomstig van de Jirnsumezijlbrug terugplaatst wordt op huidige brug bij Jirnsum. Er zijn al langer plannen om de steen opnieuw in te metselen, maar dat is tot nu toe niet gedaan. In vragen aan het college stelt de FNP dat het jammer is dat zo'n belangrijk historisch monument niet opnieuw een plek krijgt.

In juni is vanwege het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Jirnsum en Culturele Hoofdstad een concert op het riviertje de Boorne. Het zou mooi zijn als dan de steen opnieuw onthuld wordt, vindt de FNP .