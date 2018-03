Wadlopen en virtueel zwemmen met zeehonden op beurs Berlijn

Toerismemarketingorganisaties uit Noord-Nederland staan deze dagen gezamenlijke op de grootste internationale reisbeurs ter wereld De Internationale Tourismus Börse in Berlijn is zondag haar laatste dag ingegaan. Op de beurs komen zo'n 160.000 bezoekers af, met name vertegenwoordigers van reisorganisaties en journalisten.

De marketingorganisaties uit onder andere Fryslân en Groningen presenteren in Berlijn gezamenlijk de Waddenzee en de mogelijkheden voor toerisme in het Waddengebied. Beursbezoekers in Berlijn kunnen onder andere wadlopen, streekproducten proeven en virtueel zwemmen met zeehonden.