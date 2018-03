In de rij voor handtekening Griet Op de Beeck op Boekefeest

Op het Fries Boekenfeest in Leeuwarden kwamen zaterdagavond een paar honderd bezoekers af. Velen waren speciaal naar het Schaaf City Theater gekomen voor de Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck. Zij is bekend van onder andere de bestsellers ' Vele hemels boven de zevende ' en ' Kom hier dat ik u voor kus. Voorafgaand aan de lezing van Op de Beeck was er een discussie over het thema 'vrouwen in de literatuur ' met de Friese schrijfsters Elske Schotanus, Neeltje Bonnema, Baukje Zijlstra, Hilda Talsma en Jetske Bilker.

Een lange rij wachtenden vormde zich zaterdagavond voor de signeertafel van Op de Beeck. Haar boekenweekgeschenk ' Gezien de feiten ' is vertaald in het Fries door Jetske Bilker. De Friese versie, getiteld 'Sa't it lân derhinne leit' werd zaterdag gepresenteerd.

Op de Beeck en Bilker lazen om de beurt in het Nederlands en Fries een fragment uit het boek voor. Op de Beeck vindt het 'een wonder ' hoe haar boek in het Fries klinkt. Een vertaler moet de taal goed aanvoelen, zegt ze. Omdat ze zelf geen woord Fries kent, hoopt ze dat het goed gekomen is met de vertaling .