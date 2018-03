Leeuwarder schendt horecaverbod en bedreigt agenten

Een 28-jarige inwoner van Leeuwarden is zaterdagnacht in het uitgaansgebied van Leeuwarden aangehouden. De politie kreeg een melding van zakkenrollerij in een café in de Oude Doelesteeg. Bij aankomst bleek dat de man helemaal niet in het café mag komen, want hij heeft een horecaverbod dat nog tot 2020 loopt. De man was bij zijn aanhouding zo kwaad dat hij agenten met de dood bedreigde. Daar is aangifte van gedaan. De verdachte zit vast op het politiebureau.

Voor de rest was het een rustige nacht, meldt de politie.