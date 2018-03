Auto uitgebrand in IJsbrechtum

Een personenauto is zaterdagnacht volledig verloren gegaan door een felle brand aan de Mr. S.M. van Haersma Bumalean in IJsbrechtum. Bij aankomst van de brandweer stond de auto al volledig in lichterlaaie. De brandweer wist de vlammenzee snel te doven, maar kon niet voorkomen dat de complete auto afbrandde.



Brandstichting wordt niet uitgesloten. De forensische dienst van de politie komt zondagochtend onderzoek doen op de plaats van de brand. Zij zullen sporenonderzoek doen. Hierna zal de auto geborgen worden.





Brandstichting Ysbrechtum. Vannacht rond 4 uur. Buurtonderzoek gedaan. Heeft u info? pic.twitter.com/K0RvbzDDJK — Bareld van Rooy (@BareldvanRooy) March 11, 2018