Antoinette de Jong: ''Mijn lichaam liet mij in de steek''

''Het lag vandaag niet aan het ijs, maar het ligt vooral aan mijzelf.'' Dat zei schaatsster Antionette de Jong uit Rottum zaterdagavond in Amsterdam. Zij eindigde uiteindelijk als vierde op het WK allround, dat daar in het Olympisch Stadion werd verreden. ''Vier races heb ik gereden, en ik heb geen enkele slag geraakt'', vertelde De Jong. ''Ik dacht dat ik fit was, maar dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Iedere belangrijke wedstrijd stond ik er dit seizoen, maar vandaag niet. Dat is nu flink balen.''

''Kon niet herstellen''

De Jong had van tevoren gehoopt op een podiumplaats op het WK allround. Dat ze nu als vierde eindigt, is zuur. ''Ik zat er dichtbij, maar mijn lichaam liet mij in de steek. Ik kon gewoon niet herstellen en heb steeds hoofdpijn. Ik wilde hier graag goed presteren, maar het werkte dit weekeinde gewoon niet mee.''