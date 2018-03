Hoge scores op het muziekconcours in Drachten

Vijftien orkesten hebben zich zaterdag in Drachten van hun beste kant laten horen. In de vijf verschillende divisies werd er gestreden om de hoogste punten. Alle Friese orkesten behaalden meer dan tachtig punten en daarmee een eerste prijs. Het hoogste aantal punten over de hele dag werd gehaald door Oranje Grootegast. Dit orkest, onder leiding van Anne van den Berg, behaalde maar liefst 93,75 van de 100 punten. Zij behaalden ook de prijs voor het beste inspeelwerk voor de hogere divisies.

De prijs voor het inspeelwerk van de vijfde en vierde divisie ging naar Immanuel Uithuizermeeden. De volledige uitslagen kunnen worden bekeken op de website van het OMF.