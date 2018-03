Miho Takagi kampioen, Ireen Wüst tweede, De Jong vierde

Schaatsster Antoinette de Jong uit Rottum is op het WK allround in Amsterdam vierde geworden. De Jong werd zaterdag zesde op de 1500 meter en vijfde op de 5000 meter. Vrijdag werd ze op de 500 meter vierde en op de 3000 meter vijfde. De wereldtitel was voor Miho Takagi uit Japan. Zesvoudig wereldkampioen Ireen Wüst werd tweede in het eindklassement. Wüst won nog wel de 5000 meter. Annouk van der Weijden pakte in haar laatste grote wedstrijd het brons in de eindstand.