Friezin Anne Tauber is het wereldbekerseizoen mountainbiken begonnen met een derde plaats. In Stellenbosch in Zuid-Afrika moest Tauber de winst laten aan Annika Langvad. Op de tweede plaats eindigde Pauline Ferrand Prevot uit Frankrijk.

Voor Anne Tauber was het haar eerste podiumplaats in een wereldbekerwedstrijd op dit niveau bij de vrouwen.