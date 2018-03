De korfballers van Mid-Fryslân spelen volgend seizoen weer in de hoofdklasse. In de laatste zaalwedstrijd werd het kampioenschap binnengehaald door in Vriezenveen met 25-17 te winnen van Amicitia. Na een stroef begin kwamen de korfballers uit Reduzum en Grou beter in de wedstrijd. Bij de rust was de voorsprong drie punten: 8-11.