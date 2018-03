Marten Kooistra wint Zuid-Holland, Hartthijs de Vries derde

Marten Kooistra uit Jonkerslân heeft zaterdag de Ronde van Zuid-Holland gewonnen. Na de Ster van Zwolle, een week eerder, is dat de tweede nationale klassieker van het seizoen. De wielrenner van SEG Racing Academy won in de eindsprint van zijn ploegmaat Ide Schelling en van Hartthijs de Vries. De Vries uit Kollum leverde begin januari zijn contract bij Roompot in na problemen met zijn gezondheid. Nu het weer beter gaat, fiets hij voor NWV Groningen.