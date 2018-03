Sven Kramer derde na twee afstanden op WK allround

Sven Kramer staat na de tweede dag van het WK allround in Amsterdam op de derde plaats in het algemeen klassement. De schaatser eindigde op de 500 meter zaterdagmiddag als zesde met een tijd van 37.43. In de wedstrijd van zaterdagavond, op de 5000 meter, moest Kramer de winst afstaan aan Sverre Lunde Pedersen. De tijd van Kramer, 6.34.15 was uiteindelijk genoeg voor de tweede plaats. Ploeggenoot Patrick Roest begint zondag als klassementsleider aan de laatste dag van het WK allround in Amsterdam.

Kapot geknokt

Volgens Kramer waren de omstandigheden op de baan in Amsterdam zaterdag zwaar. ''Ik heb mij vandaag helemaal kapot geknokt'', zei Kramer na afloop van de 5000 meter in het Olympisch Stadion. ''Ik had graag iets meer afstand gepakt, maar dat zat er niet in. Vooral in de bocht, daar moest ik door schuurpapier heen.''