Friese stemwijzer Smallingerland vol met fouten, FNP boos

De FNP in Smallingerland is niet te spreken over de Friese versie van de stemwijzer in de gemeente. In die versie zitten volgens de partij zoveel taalfouten, dat de teksten bijna niet meer te lezen zijn. ''Het lijkt wel of ze de Nederlandse teksten door een robot hebben laten vertalen, zonder er verder nog naar om te kijken'', zegt Durk Oosterhof van de FNP.

Hij vindt dat Prodemos, de maker van de stemwijzer, een wanprestatie heeft geleverd. ''Als de bakker brood zou leveren van dezelfde kwaliteit als de stemwijzer, dan zou je dat ook niet accepteren'', aldus de FNP-man.