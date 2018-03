De brandweer is zonet uitgereden voor een brand in een woning in Klooster-Lidlum, bij Oosterbierum. Het zou gaan om een woningbrand aan de Muntsewei. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt, maar het huis heeft wel veel schade opgelopen. Voor de bewoners is stichting Salvage opgeroepen om de schade af te handelen.

De brandweer kreeg tegen zevenen een melding binnen van een brand in de slaapkamer van het huis. Daarop reden twee auto's van de brandweer uit naar Klooster-Lidlum.