Vandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag bij Wolvega twee geldautomaten opengebroken. Dat gebeurde bij autowasplaatsen op het industriegebied bij het dorp. Hoewel er niet veel geld buit werd gemaakt, was er wel veel schade.

Ook in Heerenveen en in Steenwijk werden dezelfde nacht geldautomaten vernield. De politie zoekt getuigen die meer weten over de vernielingen.