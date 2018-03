Danny Noppert weer in achtste finales Players Championship

Darter Danny Noppert heeft zaterdagmiddag in het Engelse Barnsley de achtste finales gehaald van het derde Players Championship van de PDC. Bij de laatste zestien verloor de Jouster darter met 6-1 van Jamie Lewis uit Wales, die op het afgelopen WK nog in de halve finale stond. Voor de nederlaag tegen Lewis won Noppert drie wedstrijden. Onder de tegenstanders was Engelsman Michael Smith (6-4). Smith staat momenteel op een gedeelde eerste plaats in de Premier League.

Het is voor Noppert de derde keer op rij dat hij bij de laatste zestien staat op een Players Championship. Zondag wordt op dezelfde locatie in Barnsley het vierde vloertoernooi van dit seizoen gespeeld.