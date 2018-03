Gelijkspel voor ONS Sneek tegen DOVO: 3-3

De voetballers van ONS Sneek hebben zaterdagmiddag in eigen huis gelijkgespeeld tegen DOVO uit Veenendaal. Het werd 3-3 op het Zuidersportpark, nadat de Snekers bij rust op een 1-0 voorsprong stonden. Genridge Prijor was in de zeventiende minuut verantwoordelijk voor die eerste treffer van de thuisploeg. Na rust kwam DOVO al snel op gelijke hoogte via Leon Toonen.

In de 58ste minut konden de Snekers weer een doelpunt maken, maar enkele minuten later zette Toonen de tussenstand alweer op 2-2. Toen Bas Mooij in de 84ste minuut een goal maakte voor de gasten uit Veenendaal, leek ONS met lege handen te staan. Toch pakte de thuisploeg een punt. In blessuretijd scoorde Ale de Boer uit een vrije trap: 3-3.

Volgende week zaterdag speelt ONS in de derde divisie een uitwedstrijd tegen Spijkenisse.