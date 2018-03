Grote politiecontrole: bijna 400 bestuurders op de bon

De politie heeft de afgelopen week bijna vierhonderd bestuurders op de bon geslingerd op snelwegen in het noorden. Bijna driehonderd van hen hadden tijdens het rijden hun telefoon in de hand. In 74 gevallen ging het om een vrachtwagenchauffeur. Het team Verkeer Noord-Nederland meldt de resultaten op Facebook. De politie surveilleerde met een onopvallende camper. Er werd onder meer gecontroleerd op de A7 tussen de Afsluitdijk en de Duitse grens, op de A6 en de A32.

Er werden ook boetes uitgedeeld voor te hard rijden, rechts inhalen en onnodig links rijden. Ook werd er een openstaande boete van 700 euro geïnd. Een auto werd van de weg gehaald vanwege openstaande boetes. Het tv-programma Wegmisbruikers heeft opnames gemaakt van de controles. Die worden later uitgezonden.