Belastend materiaal in saunazaak gevonden in woning Drachten

Bij het onderzoek naar beelden van naakte mensen in een sauna in Nederasselt heeft de politie vrijdag belastend materiaal in beslag genomen in een woning in Drachten. Ook de belangrijkste website die de beelden openbaar heeft gemaakt, heeft de opdracht gekregen het materiaal van de site te halen. Gasten van de sauna in Nederasselt zijn zonder dat ze het zelf wisten gefilmd in de kleedkamer. Daaronder waren ook de vrouwen van het Nederlands handbalteam. De eigenaar van de sauna heeft aangifte gedaan van hacken, nadat bleek dat er nog altijd beelden op internet waren te zien.

De politie heeft ondertussen een verborgen camera en de computer die daarbij hoort in beslag genomen. De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken de zaak. Veel slachtoffers hebben aangifte gedaan.