Te veel alcohol en te snel gereden

Bij een alcoholcontrole in Noordoost-Fryslân zijn vrijdagavond en -nacht vier autobestuurders op de bon geslingerd. Van hen zijn drie beginnende bestuurders. Zij kregen allemaal een boete. Een vierde bestuurder had ook te veel alcohol gedronken en reed bovendien met een veel te hoge snelheid.

In Leeuwarden is vrijdagnacht een autobestuurder betrapt op rijden zonder rijbewijs. De man werd aangehouden aan de Van Roonhuysestraat. Hij kon geen geldig rijbewijs tonen en zich ook niet legitimeren. De man gaf een naam op, maar de politie vemoedde dat het een valse naam was. Toen de man werd gefouilleerd, vonden de agenten het rijbewijs toch. Op datzelfde moment maakte de man zich bekend met zijn echte naam. De betrokkene kreeg proces-verbaal voor het rijden zonder geldig rijbewijs, het opgeven van een valse naam en het niet meteen kunnen tonen van het rijbewijs.