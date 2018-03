24 uren blazen voor smoelenmuur in Wijckel

Met een muziekmarathon zamelt het dorp Wijckel geld in voor een speciale smoelenmuur. Alle zeshonderd inwoners van het dorp krijgen een tegeltje aan de muur in het dorpshuis. Om het geld bij elkaar te krijgen, is er 24 uur lang live blaasmuziek in dorpshuis Irene. De actie is vrijdagavond om tien uur begonnen en duurt tot zondagavond tien uur.

Naast muziek proberen Wijckelers ook geld in te zamelen met andere activiteiten, zoals bloemenverkoop, een bingo en in markt. De verwachting is dat er genoeg geld ingezameld wordt. Het tegeltje moet zo'n 12 euro kosten. Het geld dat overblijft, gaat naar arme kinderen die graag muziek willen maken.