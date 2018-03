Meisje (17) uit Leeuwarden vermist

De 17-jierrige June Boonpog uit Leeuwarden wordt sinds vrijdagmiddag 2 maart vermist. De politie meldt dat ze in Leeuwarden op de trein naar Rotterdam is gestapt. maar dat verder elk spoor ontbreekt. Ze zou wel in de omgeving van Rotterdam en Capelle aan den IJssel moeten zijn.

June Boonpog heeft een Aziatisch uiterlijk. Ze draagt een groene parkajas en had een witte rolkoffer bij zich. Ze is 1.70 tot 1.75 meter lang en heeft donker haar. Mensen die meer weten over de vermissing van het meisje, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0800-6070.