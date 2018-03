De politie heeft vrijdagavond veertien mensen op de bon geslingerd, omdat ze in de buurt van de Junokade in Leeuwarden te veel lawaai maakten. Een aantal autoliefhebbers had zich op die plek verzameld. Er werden twaalf bekeuringen uitgeschreven voor het onnodig veroorzaken van lawaai en twee voor onnodig claxoneren.