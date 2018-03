Cambuurtrainer: Compliment voor overwinning

Bij Cambuurtrainer René Hake overheerst het gevoel van blijdschap en opluchting na de 2 -1 overwinning van vrijdagavond van zijn ploeg op Almere. Cambuur heeft een aantal wedstrijden niet gewonnen. Hake wijdt dat aan het spelniveau dat de laatste tijd beneden peil is. In de wedstrijd tegen Almere was het spel in fases wel iets beter, maar beter spelen in fases is niet voldoende, zegt Hake.

In de loop van eerste helft zag je de goal van de tegenpartij aankomen, zegt Hake. Cambuur leed onnodig balverlies. Toch is er geen groot echt groot gevaar geweest. Bij de tegengoal zag je de vertwijfeling en de apathie toeslaan, zegt Hake. "Dan ben je tegen jezelf aan het voetballen." Hake: In de eerste helft helft ging het steeds slechter met Cambuur. Ze geloofden er niet meer in, Maar tegelijkertijd kwam er ook een tegenreactie. Zo van: "Tot hier en niet verder". Daarna speelde Cambuur een behoorlijke tweede helft. Ze dwongen af dat er meer ruimte ontstond. Volgens Hake verdienen de spelers een compliment dat ze op deze manier de overwinning eruit gesleept hebben.

Justin Mathieu maakte het winnende doelpunt. "Ik had hem vrij liggen, zag de keeper achterin en schoot. We snakken al een aantal weken naar een overwinning Het is steeds net niet", adus Mathieu. Hake heeft vertrouwen in Mathieu: Justin is een speler die het kan. Alleen moet hij er nog meer van overtuigd raken dát hij het kan In de eerste helft was Mathieu onzichtbaar. Hij moest meer brengen. Dat hebben we in de rust aan hem gevraagd en in de tweede helft leek hij te groeien.