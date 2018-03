De wedstrijd Harkemase Boys - Jong FC Groningen van zaterdag gaat niet door. Het duel in de derde divyzje is afgezegd in verband met het overlijden van de dochter van Antoine van der Linden, de assistent-trainer van Jong FC Groningen. Het 6-jarig meisje was ernstig ziek. De datum van de inhaalwedstrijd is nog niet bekendgemaakt.