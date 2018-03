UPDATE: Brand pluimveebedrijf onder controle

In een pluimveebedrijf aan de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen heeft zaterdagochtend brand gewoed. Het vuur brak rond zeven uur uit. Het vuur woedde in de gebouw waar de verwarming wordt geregeld voor de loodsen waar het pluimvee zich in bevindt. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de pluimveeverblijven. Tegen tien uur was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

— Brandweer Fryslân (@BrandweerFrl) March 10, 2018